Le leader nord-coréen Kim Jong Un a profité de l’occasion d’un discours qu’il a prononcé lors du 69e anniversaire de la fin de la guerre de Corée de 1950-1953 pour formellement menacer son voisin du Sud ainsi que les États-Unis. Il fait notamment savoir que les forces coréennes sont prêtes à faire recours à l’arme nucléaire pour répondre à toute sorte de crise.

«Nos forces armées sont complètement préparées à répondre à toute crise, et la dissuasion de guerre nucléaire de notre pays est également prête à mobiliser son pouvoir absolu consciencieusement, exactement et rapidement conformément à sa mission », a-t-il déclaré. Ce fut également le moment pour lui de critiquer La politique américaine qui selon lui est de «deux poids deux mesures» et de «gangster». Il n’a pas manqué dans son discours d’attaquer les nouveaux dirigeants du Sud.

"Le gouvernement Yoon Suk Yeol et son armée seront anéantis"

«Parler d'une action militaire contre notre nation, qui possède des armes absolues qu'ils craignent le plus, est absurde et constitue une action suicidaire très dangereuse », a déclaré le président nord-coréen Kim Jong Un. «Une tentative aussi dangereuse sera immédiatement punie par notre force puissante et le gouvernement Yoon Suk Yeol et son armée seront anéantis. », a-t-il poursuivi. Ces déclarations interviennent dans un contexte où le porte-parole adjoint du ministère sud-coréen de la Défense faisait remarquer que son pays renforcé sa capacité militaire et sa posture de défense conjointe avec les États-Unis pour faire face à l'escalade des menaces nucléaires nord-coréennes.