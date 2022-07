Aux Etats-Unis, le rappeur Kodak Black a été arrêté par la police hier vendredi 15 juillet lors d'un contrôle routier. Il se rendait à Fort Lauderdale, une ville de la côte Sud-est de la Floride connue pour ses plages et ses canaux de plaisance. Dans un communiqué de presse, la police indique avoir remarqué que la Dodge Durango du rappeur avait des teintes de vitres « qui semblaient être plus foncées que la limite légale » .Elle dit avoir ensuite senti une forte odeur de marijuana émaner du véhicule.

31 comprimés d'oxycodone

La fouille du Dodge Durango leur a permis de mettre la main sur 31 comprimés d’oxycodone (un analgésique délivré sur ordonnance) et 74 960 $ en espèces. Selon les sources de TMZ, Kodak Black n’avait pas les autorisations pour les produits. De plus le permis de conduire et la plaque du véhicule avaient expirés. Il a été arrêté et transporté à la prison du comté de Broward en Floride. Ce n’est pas la première fois que le rappeur a maille à partir avec la justice américaine. En février 2016, il avait été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme dans une chambre d'hôtel à Florence, en Caroline du Sud, alors qu'il y était pour un spectacle, il risquait 30 années d’emprisonnement.

Libéré sous caution en Décembre de la même année, le rappeur attendait toujours la tenue de son procès, quand en Mars 2020 il était frappé d’une autre accusation. Cette fois le rappeur avait été écroué dans une prison fédérale, pour avoir été pris avec en sa possession de la marijuana et une arme à feu chargée sans permis à la frontière américano-canadienne. L'ancien président Donald Trump l'avait gracié.