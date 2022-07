L’ancien président américain Donald Trump voudrait revenir à la Maison-Blanche pour se protéger des poursuites judiciaires. C’est du moins ce que rapportent certaines de ses proches. Le milliardaire républicain aurait clairement notifié à ses collaborateurs que le fauteuil présidentiel donne une certaine immunité face aux poursuites judiciaires. Selon les confidences qui ont été faites par ces proches de Trump, «il dit que quand il sera à nouveau président, une nouvelle administration républicaine mettra un terme à l'enquête qui est en cours au département de justice ».

Donald Trump a toujours considéré ces poursuites comme une manœuvre de l’administration Biden dont le but est de le faire condamner ou de le mettre en prison avec ses partisans. En plus des scandales sexuels, Trump et sa famille sont embarqués dans plusieurs dossiers qui sont sur la table de la justice américaine. On peut citer entre autre, l’attaque du Capitole américain par ses partisans alors que le processus électoral était en cours.

L'attaque du Capitole américain

On ne sait pas si le ministère de la Justice accusera Trump d'avoir fomenté l'insurrection du 6 janvier. Pour l’heure, retourner à la Maison-Blanche, le mettrait à l’abri de toute poursuite selon les confidences de ces proches de l’ancien président. Même si la question relative à une candidature de Donald Trump à la prochaine présidentielle ne fait pas encore l’unanimité au sein du parti républicain, l’homme politique américain n’entend visiblement pas se laisser faire.