Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a viré les ambassadeurs en République tchèque, en Inde, en Hongrie et en Norvège. Ces décrets ont été publié ce samedi sur le site du bureau présidentiel et rapporté par l'agence de presse officielle ukrainienne Ukrinform. L’ambassadeur en Inde a également représenté l’Ukraine au Népal, au Bangladesh, au Sri Lanka et aux Maldives.

"Ainsi, le président a démis Andriy Melnyk du poste d'ambassadeur d'Ukraine en République fédérale d'Allemagne, Lyubov Nepop en Hongrie, Vyacheslav Yatsyuk en Norvège, Yevhen Perebijnos en République tchèque, Ihor Polikha en Inde et simultanément en République de Maldives, République fédérale démocratique du Népal, République socialiste démocratique de Sri Lanka-Lanka, République populaire du Bangladesh", peut on-lire sur le site de Ukrinform. Plus d'informations dans les prochaines heures