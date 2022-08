A l’occasion de la célébration des 62 ans d’indépendance du Bénin, le président Camerounais Paul Biya a écrit à son homologue béninois Patrice Talon. Dans la lettre publiée par le média Actu Cameroun, le numéro 1 Camerounais adresse ses « vives et chaleureuses félicitations » à son « frère » Patrice Talon.

« J’y associe mes vœux de santé et de progrès pour la nation béninoise »

« Monsieur le président et cher frère, la célébration de la fête nationale de la République du Bénin, le 1er août, m’offre l’heureuse occasion de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J’y associe mes vœux de santé et de progrès pour la nation béninoise » indique Paul Biya dans sa correspondance. Il a ensuite réitéré à son homologue, sa « volonté d’œuvrer avec (lui), à la consolidation des excellentes relations d’amitié et de coopération qui existent entre (les) deux pays ».

Inutile de rappeler que les deux pays ont reçu fin juillet 2022, la visite du président français Emmanuel Macron. Au Bénin, le locataire de l’Elysée a parlé de culture, de sécurité et d’économie. Il a notamment promis d’aider le pays à s’équiper pour faire face à la menace terroriste à ses frontières nord.