Ce lundi 1er août 2022, le Bénin célèbre les 62 ans de son accession à l’indépendance. A l’occasion, le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances s’est fendu d’un tweet pour souhaiter une " très belle fête de l’indépendance » à ses compatriotes. Pour lui, « en ce 62ème anniversaire de l’indépendance du Bénin, nous célébrons notre histoire, notre culture pour construire ensemble, notre Nation de demain ».

Dépôt de gerbe et défilé militaire

Ce lundi, on assistera à partir de 09h 30, au dépôt de gerbe au monument aux dévoués dans les Jardins de Mathieu. Suivra ensuite le défilé militaire et paramilitaire sur le boulevard de la Marina. Rappelons que dans le cadre de ces festivités, le chef de l’Etat avait inauguré samedi dernier trois monuments: Les jardins de Mathieu, les statues de Bio Guéra et de l’Amazone.

Ils sont tous érigés à Cotonou. Ces réalisations font partie du projet touristique du Bénin. En effet, le président de la République Patrice Talon compte faire de son pays une destination touristique en Afrique de l’Ouest.