C'est une affaire qui avait défrayé la chronique au Bénin en 2010. Pierre Urbain Dangnivo, agent du ministère de l'économie et des finances disparaissait subitement pour ne plus jamais donner signe de vie. De 2010 à 2022, 12 années se sont écoulées, et la famille de l'ex-fonctionnaire se souvient encore de lui. Elle a organisé récemment une messe en sa mémoire. Au sortir de cette célébration eucharistique sa fille a appelé la justice béninoise à faire toute la lumière sur cette affaire.

"Afin que nous puissions avoir la paix du cœur"

Le temps n'a donc pas altéré la soif de justice des proches du disparu. "Je demande aux autorités judiciaires de nous aider à voir clair dans le dossier afin que nous puissions avoir la paix du cœur parce que c'est très pénible pour nous " a déclaré sa fille. Elle a également parlé des difficultés que rencontrent la famille depuis la disparition de son père. "Lorsque papa a disparu, ça a agi beaucoup sur nos conditions de vie. et depuis malgré nos diplômes, on a pas du travail. Et la situation s'empire" a laissé entendre celle-ci.

La sœur de Dangnivo, également présente à la messe en sa mémoire, demande à la justice béninoise de faire la lumière sur cette affaire. Rappelons que c'est le 17 août 2010 que ce père de famille, cadre du ministère de l'économie et des finances avait disparu.