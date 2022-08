Après trois semaines de congés, le gouvernement reprend de service ce lundi 29 août 2022 avec plusieurs dossiers sur la table. Pendant plus de trois semaines, le gouvernement de Patrice Talon a profité de ses vacances. Il reprend la gestion du pays dès ce jour. Mais déjà d’énormes dossiers attendent les ministres et le président de la République. Il s’agit surtout des revendications des fonctionnaires en général et des enseignants en particulier. En effet, les fonctionnaires ont, pendant le temps de repos des membres du pouvoir Talon, réitéré leur désir de voir leur salaire augmenter.

C’est ce qui justifie la conférence publique de la Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Benin) à la Bourse du Travail de Cotonou le vendredi 26 août 2022. Cette conférence a permis au secrétaire général de la CSA-Bénin, Anselme Amoussou, de rappeler au gouvernement la cherté de la vie et insister sur la non efficacité des mesures annoncées. Cela a été aussi l’occasion aux membres de cette organisation syndicale de notifier les exigences liées à l'augmentation considérable du Smig et l'amélioration des conditions de vie des populations de février dernier. A ces revendications de la CSA-Bénin s’ajoutent...

