Le président russe Vladimir Poutine compte agrandir son armée. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un décret qu’il a signé ce jeudi 25 août. Selon ce document, l’armée de son pays devra désormais contenir deux millions de membres, dont 1,15 million de soldats. Le décret publié par le gouvernement russe entre en vigueur le 1er janvier prochain. De façon concrète, il s’agit en effet d’un recrutement de 137.000 militaires supplémentaires au sein de l’armée russe sans compter le personnel civil.

Une augmentation de 10%

Ceci équivaut en effet à la dixième de la force de combat actuelle. Pour l’heure, aucune explication n’a été fournie sur les réelles raisons de cette décision prise par l’homme fort du Kremlin. Le décret intervient également dans un contexte où l’armée russe est engagée depuis plusieurs mois dans une offensive en Ukraine. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont également de plus en plus tendues. Même si le flou est entretenu sur le nombre de soldats russes tombés sur le champs de bataille en Ukraine, des chiffres sont tout de même avancés sur le tas.

Plusieurs milliers de soldats russes tués en Ukraine

Certains observateurs estiment que le nombre de soldats russes tués en Ukraine dépasse déjà celui des militaires soviétiques morts en Afghanistan qui est de 15 000. Il s’agissait d’une décennie de guerre dans les années 1980. A en croire l'état-major ukrainien, plus de 37 000 morts ont été enregistrés dans le camp adverse. Pour le ministre britannique de la Défense Ben Wallace, environ 25 000 morts ont été enregistrés au sein de l’armée russe.