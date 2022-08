Près de six mois après le démarrage de l'offensive russe en Ukraine, les combats se poursuivent sur le terrain et personne ne peut dire à l'étape actuelle quelle sera l'issue de cette guerre qui fait de nombreuses victimes. Alors que plusieurs personnes l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine, la Russie a choisi de lever tout équivoque sur le sujet. En effet, ce mardi, la Russie a déclaré qu'elle n'utilisera pas d'armes nucléaires au cours de son opération en Ukraine.

La Russie n'utilisera pas d'armes nucléaires en Ukraine pendant l'offensive russe. C'est ce qu'a affirmé ce mardi, Sergueï Choïgou, le ministre de la Défense de la Fédération de Russie dont les propos ont été rapportés par le média français Le Figaro. «Du point de vue militaire, il n'est pas nécessaire de recourir aux armes nucléaires en Ukraine pour réaliser les objectifs fixés», a affirmé l'officiel russe.

Ce n'est pas la première fois que la Russie exclut l'utilisation d'armes nucléaires. En Mai dernier, Alexeï Zaïtsev, le directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères faisait une déclaration similaire. "Les scénarios d'utilisation possible d'armes nucléaires sont clairement fixés dans les documents doctrinaux russes. Ils ne sont pas applicables à la mise en œuvre des missions de l’opération militaire spéciale en Ukraine", a fait savoir le directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères.