Quelques jours seulement après que la chanteuse de R&B Kelis a accusé Beyoncé et Pharell Williams de vol pour avoir samplé son hit de 2003 "Milkshake" sans l'en avertir, Beyoncé a finalement décidé de supprimer la partie concernée du morceau de sa chanson "Energy" sur le service de streaming musical TIDAL mais restait disponible sur les services de streaming Spotify et Apple Music. Pour rappel Kelis n'était pas créditée pendant que Pharrell Williams et Chad Hugo de The Neptunes l'étaient.

Avant la sortie de "Renaissance" de Beyoncé le 29 juillet, Kelis s'est fendue d'un post sur Instagram pour critiquer violemment Beyoncé et The Neptunes pour avoir utilisé son travail sur un morceau sans sa permission. "Mon esprit est époustouflé aussi parce que le niveau d'irrespect et d'ignorance totale des 3 parties impliquées est stupéfiant...J'en ai entendu parler de la même manière que tout le monde. Rien n'est jamais ce qu'il paraît, certaines personnes dans cette entreprise n'ont ni âme ni intégrité et ils ont tout le monde dupé...la réalité, c'est que mon vrai différend, ce n'est pas qu'avec Beyoncé, parce qu'en fin de compte, elle a samplé un disque, elle m'a déjà copié avant, donc avoir beaucoup d'artistes, ça va, je m'en fous de ça". Une remarque qui n'est visiblement pas tombée dans les oreilles d'une sourde.