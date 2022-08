Pour mieux réorganiser leurs troupes, les chefs de corps de l’armée de terre béninoise se sont réunis à Cotonou le mardi 16 août 2022, ceci dans le cadre de leur séminaire annuel. Ce séminaire annuel qui est à sa 7ème édition, est une rencontre que les Chefs de corps ont déjà intégré comme une activité stratégique. Dans son intervention au cours dudit séminaire, le ministre délégué auprès du Président de la République chargé de la défense nationale, Alain Fortunet Nouatin a attiré leur attention sur les défis actuels.

Le ministre de la défense nationale a fait savoir que le séminaire des chefs de corps de l’armée de terre élargi aux commandants des écoles et centres de formation interarmées est un événement particulier dont l’importance n’est plus à démontrer. Cette activité, selon lui, vise à mieux aguerrir les chefs de corps en exercice de leur fonction.

Ladite activité représente également un cadre d’échange et de partage unique et propice sur les termes qui les interpellent. Il a laissé entendre que le séminaire de cette année intervient à un moment où l’armée béninoise est confrontée à des attaques terroristes. C’est pour cela qu’il a martelé qu’il ne faut laisser aucune chance à l’ennemi et qu’il va falloir affiner le commandement pour mieux répondre à cette nouvelle donne et mieux aguerrir nos hommes.