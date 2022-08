La semaine derni1ere, les utilisateurs de Meta ont été surpris par la diffusion d'une vidéo montrant une violente bagarre entre Eunice Zunon, une humouriste ivoirienne et le rappeur Tenor. Par le passé, les deux anciens tourtereaux affichaient une forte complicité et donnaient envie à leurs fans qui le manifestaient sur les réseaux sociaux à travers les photos et vidéos. Les deux anciens amoureux avaient montré ainsi une autre face d'eux qui étaient inconnus même si quelques semaines auparavant, la distance s'était installé confortablement entre eux. Après la polémique sur la toile, Eunice Zunon a décidé de porter plainte contre le rappeur. L'audio a été diffusé sur la toile.

Après la bagarre entre Eunice Zunon et le rappeur camerounais Tenor, la comédienne n'a pas voulu en rester là. Des sources annonçaient déjà que Eunice Zunon avait porté plainte contre son ex. Depuis quelques heures, l'audio(à écouter ci-dessous) de la conversation entre Eunice et les policiers a été divulgué sur la toile. "Je veux porter plainte pour agression parce que je l’ai suivi et il m’a fait tomber au sol. C’est là que tout a commencé. Je ne suis pas venue ici pour faire des histoires. Il m’a obligé à rester. Il m’a dit d’attendre, demain on allait repartir. S’il me dit de rester , je voulais qu’on reste là, parce que ce serait trop facile qu’il se débarrasse de moi", a affirmé Eunice Zunon.

Eunice n'a pas manqué d'expliquer ce qui s'est passé le jour de la bagarre. "Je lui ai fait des reproches, pourquoi, tu te comporte comme ça? Je l’ai touché, et je lui ai dit, pourquoi tu me fais ça? Après ça, il a pris la voie pour sortir de la chambre. J’ai décidé de le suivre et il est revenu vers moi. Et quand il est revenu vers mois, c’est la qu’il m’a poussé au sol", a confié la comédienne qui poursuit "son manager s’est levé, il a dit Non: Ne faites pas ça, calmez vous. Et on a commencé à se taper. A un moment donné, j’ai même soulevé la bouteille de Champagne que son manager est venu prendre dans mes mains. En tout cas , à un moment donné, tout était devenu du n’importe quoi".