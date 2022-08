La police républicaine a interpellé une quinzaine de personnes sur la période du 13 au 17 Août 2022, pour avoir uriné dans la rue ou avoir jeté des eaux usées dans l’espace public, d'après les informations rapportées par Frissons Radio. Suite à leur interpellation, ces individus ont été présentés au procureur de la république. Dans cette lutte contre l'incivisme en République du Bénin, quatre autres personnes ont été arrêtées dans la journée du jeudi 18 Août 2022.

Notons que relativement aux infractions liées à l'hygiène publique en République du Bénin, la loi n°2022-04 ‹‹prévoit des sanctions de simples amendes jusqu’à des peines d’emprisonnement allant de 10.000 FCFA d’amende jusqu’à 200.000 FCFA selon la gravité et des peines d’emprisonnement de 12 mois à 36 mois ». Conformément au titre II et l’article 09 de cette loi, « Il est formellement interdit d’uriner ou de déféquer aux abords des voies publiques et sur les places publiques ».