Solution au manque criard d’enseignants dans les établissements d’enseignement primaire du Bénin : 4400 nouveaux enseignants retenus et recrutés dans les rangs des aspirants. Ils seront mis à la disposition du ministère des enseignements primaires pour être mutés sur toute l’étendue de territoire national. Annonce faite par M. William-Léandre Houngbédji, Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement ce lundi à Parakou. Une réponse donc aux nombreuses plaintes des chefs d’établissements primaires et des parents surtout en zone rurale. Ce qui fera améliorer davantage, les résultats aux prochains examens du Cep. Et aussi procéder au remplacement des instituteurs qui font déjà valoir leur droit à la retraite. N’est-ce pas que « la nature a horreur du vide » ?