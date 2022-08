Le groupe Eiffage, leader européen du BTP et des concessions a gagné un marché au Port autonome de Cotonou par le bais de sa filiale Eiffage Génie Civil Marine. C'est l'entreprise même qui a rendu publique l'information ce 30 août 2022 selon le site Capital. Le contrat a été remporté en groupement avec la société béninoise Adéoti et Spie Batignolles Fondations. Le montant global dudit contrat signé à Cotonou fin juillet dépasse les 160 millions d'euros (119 millions d'euros pour Eiffage).

Il s'agit de la réalisation des travaux d'extension du bassin et de rénovation des quais du Port autonome de Cotonou. L'administration du port s'est dotée d'un plan directeur d'agrandissement et d'amélioration de l'infrastructure, et ce contrat entre parfaitement dans ce cadre. L'objectif à terme est de renforcer le rôle de moteur de développement économique du Port.

Les travaux démarrent en 2023

D'ici 3 ans, des navires porte-conteneurs de type Post Panamax, pourront accoster sans coup férir. En ce qui concerne ce nouveau contrat signé en groupement par Eiffage, les travaux sont prévus pour démarrer dans les trois premiers mois de 2023. Mais avant il y aura une phase d'études pour la conception et les méthodes qui va durer 5 mois. Les travaux ne devraient pas gêner les activités du Port autonome de Cotonou.