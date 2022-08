Le Bénin a célébré ses 62èmes anniversaires de l’indépendance ce lundi 1er août 2022 au Boulevard de La Marina de Cotonou à travers un défilé militaire et paramilitaire. Les responsables du parti de l’opposition « Les Démocrates » ont été invités à cette manifestation. La délégation de ce parti de l’opposition a été conduite par son président Eric Houndété. Reçu sur Frissons Radio à la fin de ce défilé militaire et paramilitaire, l’ancien vice-président de l’Assemblée Nationale a déclaré que «Les Démocrates» sont venus au défilé pour saluer le drapeau et la République.

Mais le Président du parti «Les Démocrates» espère que les demandes fortes qu’ils ont faites au Président de la République du Bénin, Patrice Talon à savoir décrisper totalement le climat politique recevront un écho favorable auprès de ce dernier. Il a donc émis le vœu que le Chef de l’Etat entendra leurs cris. L’ancien député a révélé que lorsque le Premier Magistrat du pays lui a fait l’honneur de le saluer, il lui a soufflé à l’oreille qu’ils ont besoin de parler et de dialoguer pour que le pays avance.

C’est pourquoi, il a espéré que le Président Patrice Talon va répondre favorablement à leur sollicitation. Se prononçant sur les dernières libérations des détenus politiques, le Président Eric Houndété a affirmé qu’il en reste encore beaucoup dans les prisons. A propos de leur présence au défilé du 1er août 2022, il a laissé entendre qu’ils sont venus donner les gages de leur disponibilité à l’apaisement mais ils espèrent que le Président Patrice Talon discutera avec eux.