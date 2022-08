La 26ème mission médicale chinoise au Bénin démarrée le vendredi 06 août dernier a pris fin par une cérémonie d’au-revoir au ministère de la santé ce jeudi 11 août 2022, en présence du Secrétaire général du ministère de la santé Ali Imrou Bah Chabi et de l’ambassadeur de la Chine près le Bénin Jing Tao Peng. Les 22 médecins chinois qui composent cette mission ont prodigué des soins à des centaines de malades des départements du Mono et de l'Atacora.

Leurs interventions ont essentiellement porté dans les domaines de la médecine générale, la cardiologie, la gynécologie, la radiologie, la pédiatrie et autres. Les patients ont également bénéficié des biens-faits de la médecine traditionnelle chinoise. La coopération médicale et sanitaire entre la Chine et le Bénin remonte à 1978 et a permis de soigner des milliers de malades sur toute l'étendue du territoire national.