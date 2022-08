L’Assemblée générale élective de l'Union des professionnels des médias du Bénin (UPMB) qui devait se tenir le samedi 27 août 2022 a été reportée au jeudi 1er Septembre 2022 à partir de 9H. Le nouveau rendez-vous ne se tiendra plus à la salle des fêtes des tours administratives comme précédemment prévue, mais plutôt à la Maison des Médias Thomas Mégnansan sise à Gbèdjromédé à Cotonou. Selon un communiqué du comité d’organisation, ce décalage est dû aux probables risques à l’ordre public. « Un groupe de journalistes du Collectif Dynamisons l’union, dans une correspondance adressée au commissariat central de Cotonou, a demandé l’annulation de cette rencontre statutaire en évoquant des raisons de troubles à l’ordre public », a notifié le comité d’organisation.

Néanmoins, ce comité rassure les membres de l’UPBM que des dispositions administratives et sécuritaires seront prises pour la bonne tenue de l’Assemblée Générale Élective. « Le comité d’organisation en appelle au calme et à la sérénité de tous les membres de l’UPMB ». Trois listes de candidature sont en compétition dans le cadre de ces élections de l’UPMB. Outre la liste conduite par la présidente sortante Zakiath Latoundji, il y a celle de « Restaurer l’Union » de Fortuné Sossa et la liste de « Dynamisons l’union » de Josué Mehouenou.