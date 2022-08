Après son rappel à Dieu le vendredi 15 juillet 2022, l’ancien directeur général de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT) et membre du parti du Bloc Républicain (BR) a été conduit à sa dernière demeure samedi 06 Août 2022. Cette cérémonie qui s'est déroulée à Za-Kpota a été particulièrement marquée par la présence d'une délégation du Bloc Républicain ayant à sa tête l'honorable Janvier Yahouedeou. Au nom du ministre d'Etat Abdoulaye Bio Tchané, Secrétaire Général National du Parti Bloc Républicain (BR) qui est actuellement en mission en Europe, l'honorable Janvier YAHOUEDEHOU a exprimé l'atroce douleur qu'a infligée la nature à ce parti politique, en le privant d'un militant comme Thomas Agbéva.

« Chef de cette délégation, j’ai la douloureuse obligation de prendre la parole en ce lieu de forte tristesse et d’émotion pour dire quelques mots. Exercice dont je n’aurais jamais rêvé, ni moi, ni mes camarades dans nos pires cauchemars. Depuis l’annonce du décès de notre camarade Thomas, et chaque jour qui passe nous nous demandions si cette nouvelle n’était pas une mauvaise plaisanterie ou un mauvais rêve. Mais aujourd’hui, nous y sommes. Nous voilà obligés de vivre la triste réalité. Simples mortels que nous sommes tous, nous n’avons plus que nos yeux pour pleurer. Notre camarade Thomas Agbéva a fait preuve d’un grand militantisme au sein de notre parti. Ancien DG de L’ANATT puis conseiller technique du ministre des Infrastructures, notre camarade Thomas a fait preuve de serviabilité et d’humilité. À titre d’exemple, Nous avons encore en mémoire son grand désir de se porter candidat aux dernières élections communales».

Plus d'un an après son incarcération à la prison civile de Missérété, pour une affaire de malversations financières, Thomas Agbéva s'est éteint au Centre hospitalier départemental de l’Ouémé suite à une courte maladie. « Alors qu’on caressait le doux espoir qu’il se tirerait d’affaire dans le dossier encore pendant à la justice, le train de la vie a choisi qu’il descende à une station plus tôt que prévu. Ainsi va la vie. », a déclaré Janvier Yahouedehou. «Thomas a été un militant chevronné, actif, disponible, motivé et dynamique pour le Bloc Républicain à Za-kpota. C’est dur pour vous, C’est dur pour nous mais nous n’y pouvons rien», a-t-il conclu.