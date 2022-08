Quelques jours après la création de l’UP Le renouveau, plusieurs analystes se demandent si le PRD n’a pas été floué. Le parti arc-en-ciel qui s’est toujours montré exigeant sur la défense de ses attributs a semblé dormir un peu sur ses lauriers. Et au finish, il semble avoir perdu définitivement sa souveraineté pour quelques broutilles. Un bout de logos, un siège national- qui n’en sera peut-être qu’un de nom- un slogan tronqué…Le PRD n’a pas obtenu visiblement grand-chose de sa fusion avec l’UP. Ses attributs les plus importants ont été sacrifiés. Ainsi, le nom du parti, la première marque d’identité du parti est définitivement noyée dans celui du grand UP.

Seule parade, l’additif « le renouveau » qui semble être l’identifiant désigné du PRD. Aussi, le slogan est conservé en partie avec son cri de ralliement « Tchoko Tchoko ». Seule grande moisson : l’UP Le renouveau a maintenu le siège du PRD au quartier katchi à Porto- Novo comme celui du nouveau parti. Seulement, on se demande si ce siège servira réellement à celui du parti compte tenu de son exigüité par rapport à celui sis à la Plage Bulgarie à Gbégamey. Porto- Novo pourrait bien n’être qu’un siège officiel et Cotonou, un de fait où restera toute l’administration du parti. Mais les vraies inquiétudes sur l’avenir de cette formation ont fait surface après la création des organes provisoires du nouveau parti. En effet, dans le Bureau Politique de l’UP Le renouveau, on ne voit que 10 responsables du PRD sur les 111 membres, soit de 9,09 %. Situation similaire dans la Direction Exécutive où sur 44 membres, le PRD s’en sort avec 4, soit un pourcentage de 9,09. On se demande donc s’il s’agit réellement d’une fusion. Tout s’est passé comme si on a libéré une poignée de places pour contenter les militants du PRD. Les leaders de l’UP Le Renouveau ont simplement choisi une méthode subreptice pour intégrer quelques membres du PRD. Même le président Adrien Houngbédji, président du parti a été tranquillement écarté. Et ceci se comprend. Il répond au plan d’épuration des dinosaures politiques qui furent anciens président de l’Assemblée Nationale

A malin, malin, et demi

Le PRD reste le dernier parti de l’ancien système partisan à résister et à ne pas se laisser ....