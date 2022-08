La fusion du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) et du parti Union Progressiste (Up) a été définitivement scellée à travers la signature du protocole d’accord entre Maitre Adrien Houngbédji et le Professeur Joseph Djogbénou. Cette fusion PRD-UP a donné naissance au parti Union Progressiste Le Renouveau (UPR) qui a été officiellement rendu public le dimanche 21 août 2022 lors d’un géant meeting au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Près d’une semaine après la naissance de ce parti, la famille du parti Union progressiste Le Renouveau s’agrandit. Les femmes Amazones du parti Union sociale Libérale (Usl) de l’homme d’affaires Sébastien Ajavon ont décidé de rejoindre le nouveau regroupement politique. Elles l’ont fait savoir ce samedi 27 août 2022 à Cotonou lors d’un grand rassemblement.

Les femmes Amazones de l’Usl ont exprimé toute leur joie d’appartenir à l’Union progressiste Le Renouveau. Ces femmes qui militaient dans le parti Usl se disent fières d’avoir rallié cette formation politique pour le rayonnement des femmes béninoises d’ici et d’ailleurs. Pour Victorine Hounnou, présidente des femmes Amazones de Usl, elles ont été appelées de partout mais elles sont restées fidèles à Usl.

Mais, selon elle, dans la vie, il arrive que les événements vous amènent à prendre certaines décisions. Leur décision d’appartenir à l’Union Progressiste Le Renouveau découle du fait que le président Patrice Talon est en train de révéler notre pays, le Bénin dans tous les domaines. C’est pourquoi, les femmes amazones de USL ne peuvent pas rester indifférentes et qu’elles ont pris l’engagement en toute franchise de le soutenir à travers leur adhésion à l’Union progressiste Le Renouveau.

Quant au député Badirou Aguèmon, parrain de l’événement, il a rassuré ces femmes Amazones qu’elles ont fait le bon choix et d’avoir pu reconnaitre les mérites et le travail du président de la république Patrice Talon qui pour lui, est un homme de vision et qui a besoin de tous les fils et filles de notre pays.