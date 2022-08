"Soyez rassurés de mon engagement au sein du Ca (Conseil d'administration), à participer et à construire davantage l'office du Baccalauréat afin qu'il continue d'être une référence dans la sous-région". Ainsi s'exprimait hier mardi 02 août, le président du Conseil d'administration de l'Office du Bac, lors de la cérémonie d'installation des membres de ce conseil. Gauthier Biaou s'adressait précisément à la ministre Eléonore Yayi, qui quelques minutes plus tôt disait vouloir compter "sur son sens de responsabilité et de management" pour réussir la mission qui lui a été confiée.

Avec "humilité et rigueur"

Elle ajoutait que M Biaou avait toutes les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche. Ce dernier a promis d'assumer sa fonction avec "humilité et rigueur". Il faut dire qu'un conseil d'administration à l'office du Bac est une première au Bénin. Selon la ministre de l'enseignement supérieur Eléonore Yayi Ladékan, il participe de la dynamisation de l'administration publique.

Le Ca aura pour mission de contrôler l'action du Directeur de l'Office du Bac et d'informer le gouvernement de ses actions à la diffusion des comptes rendus réguliers par l’appréciation du ministre de tutelle, de définir la stratégie générale de l'Office du Baccalauréat et de veiller à sa mise en œuvre et de déterminer son mode d'organisation par l'adoption de son organigramme et de ses procédures. Rappelons que c'est une première au Bénin.