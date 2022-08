Désormais l’Union Progressiste (UP) et le Parti du Renouveau Démocratique (PRD) n’existent plus. Ils ont fusionné pour donner un nouveau parti. La cérémonie officielle de cette fusion s’est tenue au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo le dimanche 21 août 2022. Union progressiste Le Renouveau. Telle est la désignation du nouveau parti issu de la fusion de l’Union progressiste (UP) et du Parti du renouveau démocratique (PRD). Depuis quelques semaines, les membres du bureau exécutif des deux partis ont mené des démarches pour l’aboutissement de cette fusion. Ce qui a été effectif par l’officialisation de leur mariage.

Tout comme le deuxième vice-président de l’UP et président du comité d’organisation de ladite cérémonie, Gérard Gbénonchi, le président du PRD, Me Adrien Houngbédji a lancé aux participants « Nous l’avons fait ». Pour le premier, beaucoup de Béninois n’ont pas cru mais cela est fait. Le second, tout en reconnaissant la difficulté de cette fusion, a applaudi la fin. L’ancien président du PRD, a pris le peuple béninois à témoin car confiant en cette union. Il a avoué placer sa totale et entière confiance aux membres de sa nouvelle famille politique mais, n’a pas manqué de les mettre en garde. « Le Scorpion qui a demandé à la grenouille de la prendre sur son dos pour traverser la marre et qui, en pleine traversée a piqué la grenouille, a connu le même sort », avertit-il. A cet appel de confiance, le président de l’UP, Joseph Djogbénou a répondu fidélité absolue pour de grandes victoires.

