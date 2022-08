Le peuple béninois a célébré, ce lundi 1er août 2022, dans l’allégresse le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. C’est dans ce cadre qu’a eu lieu au boulevard de la Marina de Cotonou un défilé militaire et civil en présence des autorités politico-administratives, des diplomates accrédités au Bénin, des religieux, des ministres, des deux anciens présidents de la République du Bénin Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo et autres personnalités. Interrogé par Frissons Radio à la fin du défilé, l’ancien Chef de l’Etat béninois, Nicéphore Soglo a évoqué les raisons de sa présence à cet événement.

L’ancien maire de la ville de Cotonou a déclaré qu’il a posé ses conditions au Président Patrice Talon avant de descendre de Paris (France) pour venir assister à ce défilé. Pour le Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique, « toutes les personnes sont libres au même titre que tout le monde». Mais, selon lui, «une vie a la même valeur mais il y a des gens qui sont des symboles». Il a cité par exemple l’ex ministre de la justice Réckya Madougou, le Professeur Joël Aivo, son fils Léhady Soglo et beaucoup d’autres personnes. Lors de sa discussion avec l’actuel Chef de l’Etat béninois, ce dernier lui a promis la décrispation, la libération de tous ceux qui sont en prison et le retour de ceux qui sont en exil.

L’ex-président de la République a rappelé que ce n’est pas pour la première fois que le Président Patrice Talon est venu le voir. Il avait rencontré l’ex-président de la République quand il y avait à l’époque un différend avec l’ancien président de la République Yayi Boni. Le premier Magistrat du pays lui a fait la promesse , au moment où les coups d’Etat en Afrique crépitaient, de décrisper la situation. Mais pour Nicéphore Dieudonné Soglo, il est «Saint Thomas» et qu’il «ne demande qu’à voir».