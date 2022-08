Les populations de Cococodji dans la commune de Calavi ont vécu un évènement inhabituel dans la matinée du samedi 20 août 2022. Un apprenti mécanicien s’est donné la mort par pendaison. Orphelin de père depuis 4 ans et de mère, il y a moins de 4 mois, Jean, un jeune d’environ vingt ans d’âge a préféré rejoindre ses parents et ancêtres. C’est du moins ce qu’on peut dire ou comprendre par son acte. Il s’est pendu dans l’atelier de son patron où il passe souvent ses nuits.

Selon les informations, il était bien portant et est même allé acheter des piles et de l’eau dans une boutique située à côté de son lieu de travail. Personne n'aurait imaginé ce qu’il voulait faire avec ces deux produits. La police et les agents de santé ont révélé qu’avant de se pendre, il a avalé le mélange de la pile et de l’eau qu’il s’est acheté plus tôt. Ils étaient deux apprentis à travailler dans l’atelier. Le second, moins âgé que lui, rentre tous les soirs. C’est ce dernier qui l’a découvert avec un câble au cou et a alerté les voisins. Leur patron se dit dépassé par cet acte de son apprenti qui lui est très familier et qu’aucune raison valable ne justifie ce suicide.