Le gouvernement a annoncé le mercredi 03 août 2022 en conseil des ministres la création de l’Agence nationale de Gestion des Marchés. Cette décision du gouvernement découle du fait de l’application des dispositions de la loi n° 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’administration territoriale en République du Bénin qui implique une catégorisation des marchés de vente.

A cet effet, selon le compte rendu du conseil des ministres du mercredi 03 août 2022, les marchés à caractère national seront transférés à la Société des Patrimoines immobiliers de l’Etat et ceux urbains et communaux des villes à statut particulier confiés à des sociétés de patrimoine à créer par les communes concernées tandis que les autres marchés resteront dans le patrimoine des collectivités territoriales. Toutefois, la gestion de l’ensemble de ces marchés relève de cette Agence nationale de Gestion des Marchés.

Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédj, selon des propos rapportés par Frissons Radio et diffusés ce lundi 08 août 2022, s’est posé la question de savoir si la nouvelle agence va -t-elle absorber la Sogema et son personnel ? Répondant à cette question que pose les travailleurs de la Sogema, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont des déclinaisons pratiques qui, une fois que la décision sera mise en œuvre, vont être abordées avec ceux qui seront chargés de l’opérationnalisation. Il a fait savoir au personnel de la Sogema qu’«il n’y a pas plus de raison que ça d’avoir peur ou d’être inquiet ».

Mais le Secrétaire général adjoint du gouvernement a rassuré le personnel de la Sogema que les droits sociaux des personnes qui y travaillent seront pris en compte. Car selon lui, la Sogema et son personnel ne dérogeraient pas à cette règle que le gouvernement a instituée. Wilfried Léandre Houngbédji a laissé entendre que chaque fois que l’Etat a été amené à supprimer ou à liquider telle ou telle structure, il veille à ce que les droits sociaux des travailleurs soient respectés.