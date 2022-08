Beyoncé Carter, née Knowles est une célèbre chanteuse, compositrice, danseuse, productrice et actrice américaine. La chanteuse américaine qui a épousé le rappeur Jay-Z de son vrai nom Shawn Corey Carter a commencé à briller alors que le groupe musical Destiny's Child faisait la pluie et le beau temps dans les années 90. Depuis plusieurs années, le groupe s'est disloqué et les membres du groupe se sont chacune de leurs côtés lancées dans une carrière solo. En solo, Beyoncé continue de briller et les sorties de ses singles sont très attendues. La sortie il y a quelques semaines de sa nouvelle chanson "Church Girls" a fait réagir le pasteur Patrick Wooten qui dénonce un "sacrilège". Pour lui, elle a "vendu son âme au diable".

Beyonce fait parler d'elle après la sortie d'une nouvelle chanson. La nouvelle chanson de Beyonce dénommée "Church Girls" ne plait visiblement pas à tout le monde. Le Pasteur Patrick Wooten qui commentait la nouvelle sortie n'a pas mâché ses mots. L'homme de Dieu a dénoncé un "sacrilège" pendant un culte et a affirmé que la mère des enfants de Jay-Z a "vendu son âme au diable". "Beyonce vient de sortir le sacrilège. La seule chose que je peux rendre compte de certaines de ces choses, c'est que quelqu'un a vendu son âme au diable", a déclaré le Pasteur Wooten.

Le Pasteur Patrick Wooten qui estime que cette chanson n'est "pas pour la consommation publique" a qualifié l'œuvre de Beyoncé Carter de "poubelle". L'homme de Dieu révèle que ceux qui vendent leur âme au diable ne vivent pas longtemps. "Quand vous vendez votre âme au diable, vous obtenez le bout court du bâton. Parce que vous ne vivrez pas si longtemps et quand vous partirez d'ici, où vous allez, vous serez là pour toujours. Donc, ce n'est pas une bonne affaire", a affirmé le pasteur pendant son culte rapporte LindaIkeji.