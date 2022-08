Alors que la tension est palpable entre la Chine et Taîwan, l'île a annoncé ce jeudi 25 Août 2022 qu'elle prévoyait une augmentation de son budget de défense à un niveau jamais atteint par le passé. «Afin de protéger la sécurité nationale, le budget global de la défense pour l'année prochaine atteindra 586,3 milliards de dollars Tw, un niveau record». C'est ce qu'a déclaré un porte-parole a précisé l'organe en charge des budgets dont les propos ont été rapportés par plusieurs médias internationaux dans la matinée de ce jeudi.

L'année prochaine, Taïwan prévoit d'investir encore plus dans sa défense. C'est l'information que plusieurs médias rapportent depuis quelques heures. Il faut préciser que l'augmentation de 13% du budget annoncée atteint un niveau jamais atteint auparavant : 586,3 milliards de dollars Tw soit 13,7 milliards d'euros selon plusieurs médias internationaux. Ces dernières semaines, le ton est monté entre l'empire du milieu et l'île de Taïwan après la visite de Nancy Pelosi, une haute élue américaine.

Bien avant la visite, la Chine avait mis en garde Taïwan et les USA à plusieurs reprises. Finalement, la visite prévue pour durer quelques jours a eu lieu. Plus tard, la Chine a rejeté l'idée de négociation entre les Etats-Unis et l'île. La politique d'"une seule Chine" est une condition préalable à la participation de Taiwan à la coopération économique avec les pays étrangers. C'est ce qu'avait déclaré au cours d'une conférence de presse Shu Jueting, porte-parole du ministère su Commerce de l'empire du milieu.