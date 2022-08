La Chine s'est opposé fermement ce jeudi à des négociations USA - Taïwan mettant l'accent sur la condition préalable de toute discussion pour l'île avec des puissances étrangères qui est la politique d'"une seule Chine". L'information qui a été annoncée par l'agence de presse Reuters est relayée par de nombreux médias internationaux dans leur parution ce jeudi 18 Août 2022.

La politique d'"une seule Chine" est une condition préalable à la participation de Taiwan à la coopération économique avec les pays étrangers. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi 18 Août 2022 au cours d'une conférence de presse le porte-parole du ministère de l'empire du milieu Shu Jueting selon l'agence de presse Reuters qui rapporte l'information. Pékin a promis de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour sauvegarder fermement ses intérêts de développement, sa sécurité et sa souveraineté précise la même agence.

Dans la même matinée de ce jeudi, l'agence Reuters et plusieurs autres médias internationaux avaient annoncé que les USA et Taïwan avait décidé d'entamer des négociations commerciales officielles dans le cadre d'une nouvelle initiative. "Nous prévoyons de poursuivre un calendrier ambitieux pour atteindre des engagements de haut niveau et des résultats significatifs couvrant les onze domaines commerciaux du mandat de négociation qui aideront à construire une économie du 21e siècle plus juste, plus prospère et plus résiliente", a déclaré représentante adjointe au commerce des États-Unis, Sarah Bianchi, dans un communiqué.