La samedi 20 août dernier, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football (Fbf) a été renouvelé lors de l’Assemblée générale élective des membres du comité exécutif de ladite Fédération. Le président sortant de la Fbf, Mathurin de Chacus a été reconduit pour un autre mandat de 4 ans par les 69 délégués présents. Au cours de cette Assemblée générale élective, l’ancien président de la Fbf, Anjorin Moucharafou a été nommé comme président d’honneur.

Reçu par afrikipresse.fr, Anjorin Moucharafou a déclaré qu’il est de retour et que «c’est un grand retour». Il a ajouté ensuite qu’il va « reprendre les choses en main sous peu, non pas en tant que candidat » mais aider son jeune frère Mathurin à relever les grands défis. Il a précisé qu’il n’a plus «à convoiter un quelconque fauteuil». Ce qui est sûr, il compte tout faire pour qualifier les Ecureuils du Bénin pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) qui aura lieu en Côte d’Ivoire en 2024. Pour lui, le Bénin doit y être. C’est pourquoi, il a affirmé qu’il sera «d’attaque sous peu parce que j’ai de l’énergie à revendre » et que «le Bénin doit faire entendre sa voix ».