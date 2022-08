Le 20 août 2022 se déroulait à Porto-Novo l'Assemblée générale élective de la Fédération Béninoise de Football (FBF). Mathurin de Chacus, président sortant et seul candidat en lice, a été réélu sans coup férir. A l'occasion, le patron de la société OFMAS a annoncé le changement de nom de l'équipe nationale du Bénin. Désormais l'équipe nationale de football ne s'appellera plus "Les Ecureuils du Bénin ", mais plutôt "Les guépards du Bénin". Quand on sait le lien étroit qu'il y a entre la FBF et le ministère des sports, on peut sans risque de se tromper dire que ce changement de dénomination sera probablement validé par l'Etat béninois.

Le Guépard est le félin le plus rapide du règne animal. Un véritable sprinteur, mais qu'est-ce que ce nouveau nom inspire à Emmanuel Imorou ?. L'ex-international béninois interrogé par la BBC est partagé entre deux opinions. L'une lui faire dire que c'est bien de changer de nom, parce que Les Ecureuils n'inspirent pas la crainte chez les adversaires. Mais d'un autre côté, "voilà, c'était comme ça, c'était notre nom, c'est les Ecureuils du Bénin. Donc je pense que mine de rien quand c'est quelque chose qui est ancré dans la culture, dans son histoire on va dire, c'est peut être un peu dur de passer à autre chose, mais on verra comment ça va se passer, comment le public va appréhender ça " a déclaré l'ex-défenseur latéral béninois.

En somme, un changement de nom n'est pas une mauvaise chose, parce que tout le monde voulait que cela arrive surtout quand on "voit les Lions, les Eléphants etc". "On se disait que ce serait bien d'avoir un truc qui inspire un peu plus de peur, de crainte. On avait parlé même par exemple de s'appeler les sorciers, vu que nous on est assez craint pour la magie noire, le vodoun... C'est qu'un surnom, après si on arrive à trouver un petit logo sympa qui dégage ce que le léopard dégage c'est-à-dire, de la classe, de la crainte et surtout de la vitesse, ça peut être sympa" a déclaré l'ex-international béninois. Il ne pense cependant pas que le surnom Guépard fera du Bénin une équipe redoutée tout de suite au point de voir les "adversaires rentrer sur le terrain avec les jambes qui tremblent". "Mais ce serait un premier pas", concède le béninois.