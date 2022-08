Ils sont 700 candidats à réussir au concours de recrutement militaire lancé par le Bénin il y a quelques mois. Et leur formation commence bientôt. En effet, selon un communiqué du chef d'Etat major général des armées, le Général Fructueux Gbaguidi, ils sont attendus le jeudi prochain pour leur "mise en route". "Les candidats déclarés définitivement admis après les différentes phases du Concours de recrutement militaire de sept cent (700) soldats d'active pour le compte de l'année 2022 seront mis en route sur le centre de formation le jeudi 04 août 2022 à 06 heures précises à partir des lieux de rassemblement" indique le communiqué.

Les lieux de rassemblement

Dans l'Atacora, les candidats sont attendus au Carrefour Kaba, dans le Zou, les Collines et le Couffo, à la place Goho. Ceux de l'Ouémé, du Plateau, du Mono et du Littoral et de l'Atlantique sont attendus au Mess des officiers de Cotonou. Quant au Mess des Officiers du Camp de Parakou, il servira de lieu de regroupement aux candidats admis du Borgou et de la Donga.

Dans l'Alibori, c'est l'ancienne brigade de Kandi qui a été choisie comme lieu de regroupement. "Les candidats aides-soignants et les enseignants retenus sont priés de se joindre à ceux-ci" renseigne le communiqué. Ce recrutement de militaires intervient dans un contexte de menace sécuritaire. En effet, des groupes armés assimilés à des terroristes ont déjà commis plusieurs attaques dans le Nord du pays contre des postes de police. Ils ont également visé des positions militaires.