La Confédération des Syndicats Autonomes du Bénin (CSA-Benin) tient ce jour, une conférence publique à la Bourse du Travail pour échanger avec ses militants sur la cherté de la vie au Bénin. « Face au mutisme du gouvernement sur les nombreuses difficultés des populations en général et des travailleurs en particulier, le bureau exécutif national de la CSA-Bénin, après analyse de la situation sociale qui ne cesse de se dégrader, a décidé d’organiser une conférence publique, le vendredi 26 août 2022 à 08 heure précise à la Bourse du travail à Cotonou », indique un communiqué émanant de cette organisation syndicale.

Selon son secrétaire général, Anselme Amoussou, cette conférence vise plusieurs objectifs. Elle va rappeler au gouvernement la cherté de la vie et « insister sur la non efficacité des mesures annoncées ; initier le dialogue pour permettre aux autres sujets jusque-là restés sous l'ombre d'être discutés et remobiliser les travailleurs ». Rappelons qu’en février dernier, la CSA-Bénin avait organisé un meeting à la Bourse du Travail pour exiger l'augmentation considérable du Smig et l'amélioration des conditions de vie des populations. A cette occasion, les travailleurs avaient dénoncé le mutisme du gouvernement sur la baisse du pouvoir d’achat des travailleurs et le renchérissement des prix des denrées alimentaires.