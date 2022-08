Il y a quelques mois, nous vous annoncions qu'un premier cas de Covid-19a été détecté en Corée du nord et que le pays était confiné. Très rapidement, il y a eu une flambée de cas et le nombre de décès a augmenté aussi vite. A ce jour, 70 décès ont été déclarés par les autorités du pays. Depuis quelques jours, le pays n'a plus enregistré de cas de covid-19. Dans un discours prononcé dans la journée d'hier, le leader nord-coréen Kim Jong-Un a vanté «un miracle sans précédent dans l'histoire mondiale de la santé publique». Sa soeur a révélé qu'il a été "gravement malade".

Depuis plus de deux ans maintenant, le Covid-19 frappe le monde et endeuille de nombreuses familles. Mais en Corée du Nord, il y a seulement quelques semaines que le virus a commencé a frappé le pays. Très rapidement, les autorités ont pris des mesures drastiques pour freiner la propagation du virus. Depuis le 29 Juillet dernier, le pays n'a plus enregistré de nouveaux cas de Covid. Cette information a ravi le numéro un nord coréen qui s'est félicité du travail abattu par son administration pour contenir le mal.

Kim Jong-Un s'est réjoui de cette nouvelle et a parlé d'un "événement historique" selon un message publié par l'agence de presse nationale. «La victoire remportée par notre peuple est un événement historique qui a montré une fois de plus au monde la grandeur de notre État, la ténacité indomptable de notre peuple et les belles coutumes nationales dont nous sommes fiers», a affirmé le dirigeant nord-coréen selon l'agence officielle du pays. Pour lui, la manière dont son pays a géré la crise «est un miracle sans précédent dans l'histoire mondiale de la santé publique».

Dans un autre rapport de l'agence officielle, la sœur de l'homme fort de Pyongyang révèle qu'il a lui aussi souffert du Covid. Kim Jong-Un «a souffert de fortes fièvres pendant les jours de cette guerre de quarantaine, mais il ne pouvait pas s'allonger un seul instant car il pensait aux personnes dont il était responsable», confie Kim Yo-jong qui a affirmé que son frère a été "gravement malade" précise le Daily Mail. Des responsables ont été aperçus en larmes pendant que la soeur du dirigeant faisait cette révélation dans une vidéo(ci-dessous). Kim Yo-jong a également accusé Séoul d'avoir provoqué l'épidémie et menacé Séoul de «fortes représailles». Sans surprise, Seoul a balayé du revers de la main ses déclarations de la soeur du dirigeant nord coréen.