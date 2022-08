Les États-Unis appellent la Russie à une coopération constructive au sujet de l'échange des prisonniers, a déclaré ce lundi le porte-parole du département d'État, Ned Price. "Nous ferons tout notre possible pour obtenir la libération de Paul Whelan [qui purge une peine de prison pour espionnage en Russie], la libération de Brittney Griner [basketteuse condamnée pour une entrée illégale de drogue]. Nous n’en divulguerons pas les détails, mais nous continuerons à appeler les Russes à coopérer de manière constructive afin de pouvoir régler [la question]", a-t-il souligné.

Il a de nouveau affirmé que Brittney Griner était illégalement détenue et devait être libérée immédiatement. "C’est pourquoi nous avons avancé il y a plusieurs semaines ce que nous considérons comme une proposition sérieuse et significative en vue de sa libération, ainsi que de celle de Paul Whelan. Nous sommes en contact avec les Russes sur le dossier. Et nous les exhortons à s'occuper de [cette proposition], à le faire de manière constructive", a noté Ned Price.

La joueuse américaine de basket-ball Brittney Griner a plaidé coupable le 7 juillet dernier, accusée de trafic de stupéfiants. Elle a toutefois affirmé que ce n’était pas une faute intentionnelle. Les autorités russes ont déclaré qu’elle avait de l'huile de cannabis dans ses bagages alors qu'elle se trouvait dans un aéroport de Moscou. L’administration américaine affirme qu’elle a été arrêtée illégalement sans pourtant expliquer sur quoi elle fonde sa conclusion. Paul Whelan, citoyen américain, irlandais, britannique et canadien, a été arrêté pour espionnage dans un hôtel de Moscou le 28 décembre 2018. Il a été reconnu coupable et condamné à seize ans de prison. (Tass)