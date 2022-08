Depuis presque six mois maintenant, la Russie dirigée par Vladimir Poutine est sanctionnée par plusieurs pays occidentaux. Au fur et à mesure que le temps passe, les sanctions contre le pays et ses dirigeants se corsent. Les pays qui prennent ces mesures disent agir pour faire pression sur les autorités et les dissuader de poursuivre leur offensive en Ukraine. Ces derniers, des dirigeants occidentaux discutent de la possibilité d'imposer un embargo sur le gaz russe. Ce jeudi, l'ancien président russe Dmitri Medvedev a lancé un appel aux électeurs européens et taclé leurs dirigeants qu'il a qualifié d'"idiots".

Dmitri Medvedev charge les dirigeants occidentaux. En effet, ce jeudi 18 Août 2022, le vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et ancien président du pays, Dmitri Medvedev a appelé les électeurs européens à ne pas rester silencieux de leurs actes qui sont préjudiciables pour la population. C'est sur la messagerie Telegram que l'officiel russe a posté un message sur son compte officiel.

"Si le prix de la démocratie est le froid dans la maison et les réfrigérateurs vides, cette démocratie est pour les fous", a affirmé M Medvedev qui faisait ainsi référence à la possibilité de mettre un embargo sur le gaz russe sachant que le pays fourni cet hydrocarbure à plusieurs états européens. L'officiel russe dans son message semble être convaincus que la population en Europe ne veut pas d'une coupure des relations avec la Russie.

"Les citoyens ordinaires n'ont pas perdu le bon sens (...) Plus de la moitié des habitants des pays de l'UE ne sont pas du tout désireux de rompre les contacts avec la Russie. Ils veulent une relation à part entière, comme avant (...)", a écrit M Medvedev qui souhaite voir les européens exprimé "mécontentement silencieux vis-à-vis des actions de leurs gouvernements". Il a également lancé un appel aux citoyens européens à punir les dirigeants "pour leur stupidité flagrante".

"Les votes des électeurs sont un puissant levier d'influence sur les hommes politiques, même les plus figés. Alors agissez, voisins européens ! Ne restez pas silencieux. Appelez vos idiots à rendre compte de leurs actes. Et nous vous écouterons. l'hiver en compagnie de la Russie est beaucoup plus chaud et plus confortable que dans une splendide isolation avec la cuisinière à gaz éteinte et les radiateurs froids", martèle le responsable russe.