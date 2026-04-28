Forum du Dialogue Ouvert: Poutine juge le recul de l'Occident «irréversible»

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé, ce mardi 28 avril 2026, que l’Occident perdait progressivement sa position dominante dans les affaires mondiales au profit des pays du Sud global. La déclaration a été faite dans un message vidéo adressé aux participants du Forum du Dialogue Ouvert, dont la tenue n’a pas été précisée géographiquement par le Kremlin.

Poutine y a décrit une recomposition en cours de l’ordre mondial : « Sous nos yeux, une architecture multipolaire plus complexe du développement mondial se forme. » Il a attribué cette évolution en partie aux actions des pays occidentaux eux-mêmes, estimant que leurs approches traditionnelles perdaient leur efficacité et cédaient la place à de nouveaux centres de croissance.

Un basculement présenté comme structurel

Le président russe a présenté ce mouvement comme dépassant le seul cadre géopolitique. Selon lui, l’ensemble des moteurs de la croissance mondiale — économie, finance, technologie et démographie — connaissent des transformations qu’il a qualifiées d’« irréversibles ». Il a également mis en avant la souveraineté nationale comme principe organisateur du nouvel ordre en formation, affirmant que les États capables de définir leur propre trajectoire de développement y joueraient un rôle croissant.

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Ce discours prolonge une ligne constante du Kremlin depuis le discours de Munich de 2007, dans lequel Poutine avait déjà dénoncé l’unilatéralisme occidental. Il rejoint les thèses défendues au forum annuel du club Valdaï, où le chef de l’État russe avait, lors de la session d’octobre 2025, explicitement désigné l’Europe comme responsable de la prolongation du conflit en Ukraine.

Un forum peu documenté comme tribune

Le Forum du Dialogue Ouvert, destinataire du message vidéo, demeure une plateforme peu référencée par les sources institutionnelles indépendantes. Le choix de ce cadre, plutôt qu’une adresse directe aux instances multilatérales, n’a pas été commenté par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La déclaration intervient alors que la Russie maintient une posture de rapprochement sélectif : Moscou a proposé en début d’année de prolonger d’un an les restrictions prévues par le traité START-1, dont l’échéance initiale était fixée au 5 février 2026 — une offre qualifiée de « bonne idée » par Donald Trump.