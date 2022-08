La fortune de l’international français Paul Pogba divise sa famille visiblement. En effet, selon les informations rapportées par les médias, alors que le milieu de terrain à la Juventus FC accuse certains de ses proches et son frère de « tentatives d'extorsion », ce dernier est une fois encore monté au créneau pour faire des révélations. Par le canal d’une série de publications sur le réseau de l’oiseau bleu, le nommé Mathias Pogba a traité son petit frère de tous les noms d’oiseaux. « Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher », laisse-t-il lire sur Twitter.

« Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m'envoyer en prison. Je m'en doutais maintenant c'est avéré, ma version des faits arrive et contrairement à toi, j'ai de quoi prouver mes dires et tes mensonges. Je te le redis : frère, manipuler les gens c'est pas bien ! (...) Il est pas question d'argent : Tu m'as impliqué malgré moi, j'ai failli mourir par ta faute, tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre », a-t-il lâché dans une autre publication sur Twitter.

13 millions d'euros réclamés à Mathias Pogba

Devant la justice, le joueur quant à lui a accusé son frère Mathias Pogba ainsi que d’autres de ses proches de lui réclamer plusieurs millions. Selon les précisions apportées par Franceinfo, il serait réclamé au joueur 13 millions d'euros. Son frère ainsi que ses proches, justifieraient cette demande par la protection dont il aurait bénéficié de leur part pendant 13 ans. A en croire ces proches, Paul Pogba les aurait abandonné depuis qu’il est devenu joueur professionnel.

