Après les différentes menaces proférées contre le FBI sur les réseaux sociaux suite à la perquisition dans la maison de Donald Trump, un homme a fait irruption dans les bureaux de l’agence fédérale avec une arme. Selon les informations rapportées par la presse, l’attaque a eu lieu dans les bureaux du FBI à Cincinnati. L’assaillant serait connu sur les réseaux sociaux par ses différentes publications contre l’opération menée par le FBI au domicile de l’ancien président américain.

"Prêt à la guerre"

Le mis en cause du nom de Ricky Shiffer, par le canal d’une publication sur le réseau social, Truth Social, avait appelé à tuer les agents du FBI. « Ça suffit, ils nous ont conditionné à accepter la tyrannie », avait-il publié. Il indiquait être « prêt à la guerre » et appelait non seulement à tirer sur des agents « à vue » mais appelait également ceux qu’il nomme «patriotes » à se rendre à Mar-a-Lago.

"Des échanges de coups de feu"

A en croire la description qui a été faite de la situation, il aurait pénétré dans le bureau avec un pistolet à clous. Il a brandi une arme semi-automatique de type AR-15, avant de s’enfuir en voiture. La course poursuite engagée par les forces de police s’est soldée la mort de l’assaillant. « Une fois que le véhicule s’est arrêté, il y a eu un échange de coups de feu entre les policiers et le suspect », a indiqué le porte-parole de la police sur cette situation.