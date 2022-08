La Russie a envoyé au Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, des informations sur une frappe sur le territoire de la centrale nucléaire de Zaporojie par les forces armées ukrainiennes. Dmitri Polianski, représentant permanent adjoint de la Fédération de Russie auprès de l'ONU, a écrit à ce sujet vendredi sur Twitter, commentant la publication de Mikhaïl Oulianov, représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne.

"Nous avons envoyé des informations détaillées sur cette provocation flagrante au secrétaire général de l'ONU", a écrit le diplomate. "Il est temps pour l'ONU d'appeler un chat un chat", a-t-il déclaré. Vendredi, les forces armées ukrainiennes ont lancé deux frappes sur le territoire de la centrale. Selon l'administration militaro-civile de la région de Zaporojie, les bombardements n'ont fait aucune victime, mais un incendie s'est déclaré près de la centrale nucléaire.

Selon le ministère de la Défense de la Russie, les forces armées ukrainiennes ont tiré 20 obus de 152 mm sur le territoire de la centrale nucléaire et la ville d'Energodar. Un feu s'est déclaré à la station hydrogène, il a été rapidement éteint par les services de secours. À la suite des bombardements à Energodar, il y a un manque partiel d'approvisionnement en électricité et en eau, et la puissance générée par l'unité électrique a été réduite à la centrale nucléaire. (avec TASS)