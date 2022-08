La gifle de Will Smith à Chris Rock lors de la 94ème cérémonie des Oscars continue de faire réagir des proches de l'acteur afro-américain qui s'est fait connaître grâce à la série Le Prince de Bel-Air. On se rappelle que le jour de la cérémonie qui réunit la crème du monde du cinéma, Will Smith s'était emporté et est monté sur le podium pour gifler Chris Rock qui venait de faire une blague sur sa femme Jada Pinkett. Dans une interview à «Billboard», sa fille Willow s'est prononcée sur l'acte de son père.

Willow Smith réagit plusieurs mois après que son père a giflé le comédien Chris Rock. La fille de l'acteur afro-américain qui est une chanteuse dit accepter tous les membres de sa famille avec leur humanité. «Je vois toute ma famille, comme étant des êtres humains, je les aime et les accepte pour toute leur humanité. En raison de la position dans laquelle nous sommes, notre humanité n’est parfois pas acceptée, et on attend de nous que nous agissions d’une manière qui n’est pas propice à une vie humaine saine et qui n’est pas propice à l’honnêteté. », a affirmé la chanteuse.

Pour rappel, il y a quelques jours, Will Smith a demandé encore pardon à Chris Rock et a défendu Jada Pinkett. "Pas une seule part de moi ne pense que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là (...) Je te demande pardon. Mon attitude était inacceptable", a lancé l'acteur dans une vidéo qu'il a publié sur un de ses comptes sur les réseaux sociaux le mois dernier.