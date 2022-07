La gifle de Will Smith à Chris Rock continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive plusieurs mois après l'incident survenu pendant la cérémonie des Oscars qui était présentée par le comédien de 57 ans. Une polémique avait éclaté à l'époque et la star de Men In Black s'était excusé pour son comportement. Dans une nouvelle vidéo publiée ce vendredi, Will Smith qui s'est fait connaître grâce à la série Le Prince de Bel-Air a demandé pardon au comédien Chris Rock et a assuré que sa femme n'a rien à voir avec son geste qui avait choqué plusieurs personnes.

L'incident survenu pendant la cérémonie des Oscars impliquant deux stars du monde du cinéma américain Will Smith et Chris Rock revient une nouvelle fois sur le tapis. On se rappelle qu'après cet incident la vie de Will Smith avait basculé alors que l'acteur avait été honoré pendant la cérémonie des Oscars présentée par Chris Rock. Will Smith a été interdit de cérémonie des Oscars pour 10 ans. Il a également démissionne de l’académie des Oscars et affirmant qu'il accepterait les conséquences.

Des mois sont passés et le célèbre acteur américain a toujours beaucoup de remords. Dans une vidéo rendue publique ce vendredi 29 Juillet, Will Smith a demandé pardon une nouvelle fois et a dédouané sa femme qui selon lui n'a rien à voir avec l'incident. "J'ai fait un choix fondé sur mes propres expériences, sur mon histoire avec Chris. Jada n'avait rien à voir avec ça", confie l'acteur Will Smith. L'acteur avoue qu'il est conscient que ce n'était la meilleure réaction à avoir devant une pareille situation dans sa dernière vidéo.

"Pas une seule part de moi ne pense que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là", affirme Will Smith qui a demandé pardon au comédien Chris Rock. "Je te demande pardon. Mon attitude était inacceptable", a affirmé l'acteur qui s'est excusé auprès des proches du comédien : "c'est une des choses concernant ce moment. Je n'ai pas réalisé. Et je n'ai pas pensé, sur le moment, à combien de personnes j'avais blessées". Il y a quelques jours, Chris Rock faisait une blague sur la gifle qu'il a reçu pendant une prestation.