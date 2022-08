A quelques mois des élections législatives de 2023, le positionnement des candidats sur les listes pose problème. C’est le cas du Bloc Républicain dans la 2ème circonscription électorale plus précisément dans la commune de Gogounou. Le parti Bloc Républicain (BR) a du plomb dans l’aile dans la 2ème circonscription électorale qui réunit les communes de Gogounou, Banikoara et Ségbana.

Les militants ne sont pas en odeur de sainteté avec les leaders. Ils leur reprochent de gérer le parti comme une entreprise familiale où ce sont les personnes de la même lignée qui occupent les postes clés dans la circonscription électorale notamment dans la commune de Gogounou. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase n’est rien d’autre que les positionnements des candidats en vue des législatives de 2023. Selon les indiscrétions, un ténor du parti envisagerait de mettre un très proche parent à lui comme tête de liste. Selon les militants frondeurs, ce même leader était aux législatives de 2019 en tant que tête de liste. Et en 2020 lors des élections communales et municipales, il avait imposé un de ses protégés comme tête de liste.

En son temps, plusieurs militants avaient manifesté leur mécontentement et menacé de claquer la porte. Mais les choses se sont calmées après des négociations. Cette fois-ci encore, le député en question s’apprêterait à utiliser le même manège. Alors, les militants qui sont aux aguets l’attendent de pieds fermes. Le cas échéant, iIs menacent de lâcher purement et simplement le BR pour d’autres partis concurrents. Ils appellent les autorités au sommet du parti à réagir pour changer la donne. Il faut aussi ajouter que ce sont majoritairement des jeunes du parti qui sont laissés pour compte en faveur des personnes anciens au moment même où l'actuel gouvernement fait de plus en plus la promotion des jeunes.

Cette crise latente du BR dans la 2ème circonscription électorale ajoutée à la vague de démissions qu’on enregistre aujourd’hui, risque de fragiliser davantage le parti. La conséquence immédiate pourrait être la perte des quatre sièges que le parti convoite dans cette circonscription. Il urge donc que les dirigeants du BR corrigent vite le tir. Rappelons que cette guerre de positionnement des candidats pour les prochaines législatives concerne la plupart des partis qui s’apprêtent à y prendre part et ceci, dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin. Mais, le BR du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané semble être le plus menacé d’éclatement.