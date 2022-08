La rupture intervenue entre Kim Kardashian et Pete Davidson au cours du week-end écoulé aura particulièrement rendu heureux la star américaine Kanye West. En effet, sur le réseau social Instagram, l’ancien partenaire de la star de télé-réalité a décrété la mort de Pete Davidson. Par le canal d’un montage photo qu’il a posté, Ye a décrété la mort de Pete Davidson. En gros titre sur une Une modifiée du journal américain The New York Times, on pouvait lire sur l’image modifiée : « Skete Davidson est mort à 28 ans ».

Kid Cudi dans le viseur de Ye

En effet, Skete est le pseudonyme qu’a donné Kanye West à Pete Davidson le depuis le début de son aventure avec Kim Kardashian. La publication de Kanye West sur Instagram a recueilli plusieurs milliers de « Like » APR7S après seulement quelques heures. La star américaine s’en est également pris à Kid Cudi . «Kid Cudi devait jouer aux funérailles mais il a peur des lancers de bouteilles.», avait-il publié.

Rupture après 9 mois de relation

Rappelons que la relation entre Kim Kardashian et Pete Davidson n’aura duré que 9 mois. « Kim et Pete ont décidé d’être simplement amis. Ils ont beaucoup d’amour et de respect l’un pour l’autre, mais ont constaté que la longue distance et leurs horaires exigeants rendaient très difficile le maintien d’une relation stable. », ont confié certains proches du couple au site Page Six pour justifier leur rupture.