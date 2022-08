Quelques mois d'amour intense se sont écoulés entre Kim Kardashian et Pete Davidson, 28 ans. La star américaine de 41 ans, mère de quatre enfants se retrouve à nouveau célibataire. Selon plusieurs sources, il semblerait que ce soit à cause des difficultés à coordonner leurs agenda qui soit à la base de leur rupture.

‹‹Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu'elle s'envole pour New York, ou n'importe où il se trouve à tout moment. Mais Kim a quatre enfants et ce n'est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants››, a révélé une source cité par plusieurs médias. Kim Kardashian a rompu avec Pete mais les ex-amoureux ont décidé de rester amis.

Pas par manque d'amour, mais par la force des choses. ‹‹Bien qu’ils aient beaucoup d’amour et de respect l’un pour l'autre, ils ont découvert que la dynamique de la longue distance et leurs horaires respectifs rendaient très difficile le maintien d’une relation››, a informé une source proche de ce couple. Pete Davidson est né le 16 novembre 1993 à Staten Island.

Il a perdu son père pompier de profession dans l'effondrement du World Trade Center en septembre 2001. Pete est le plus jeune à intégrér le Saturday Night Live, une émission de divertissement culte outre-Atlantique. Il a décroché le premier grand rôle de sa carrière en 2019 avec Big Time Adolescence. En 2018, Pete Davidson s'est fiancé avec la chanteuse Ariana Grande. Cette relation amoureuse n'a duré que quelques mois.