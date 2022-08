Plusieurs entreprises chinoises intervenant dans le domaine du numérique ont dû remettre aux autorités chinoises leurs algorithmes. Selon les justifications qui ont été faites de cette démarche par le régulateur chinois, elle intervient dans un contexte où les autorités ont comme projet de reprendre en main le secteur. Pékin envisage d’encadrer les algorithmes face à l’inquiétude relative à l’opacité qui caractérise certains géants du numérique. Aussi, les algorithmes gardés secrets sous d’autres cieux sont aux mains des autorités.

Les dénonciations de l'administration du cyberespace

Comme entreprise concernée par cette mesure il y par exemple Tencent, Alibaba et ByteDance. Il y a quelques jours, l'Administration chinoise du cyberespace a déploré via une publication la manière dont ces entreprises emploient les algorithmes. Alibaba qui est par exemple une entreprise spécialisée dans le secteur du commerce en ligne a coutume de faire des propositions aux internautes en fonction de l'historique de navigation et de recherche.

La collecte de l'information?

La version chinoise de TikTok pour sa part, fait des suggestions par rapport au temps passé par ses utilisateurs sur de précédents contenus. Selon certains observateurs, la Chine n’a pas encore demandé aux entreprises de modifier les algorithmes. Pour l’heure, les autorités de ce pays continuent de collecter des informations. Notons également que ces informations interviennent dans un contexte où de grandes structures intervenant dans le domaine du numérique ont été épinglées en matière de données personnelles de concurrence et de droits des utilisateurs.