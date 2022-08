Le ministre brésilien de l’Économie Paulo Guedes n’est pas allé par quatre chemins pour dire ce qu’il pense de la France. Dans une déclaration qu’il a faite, il s’oppose aux critiques formulées par la France contre son pays sur le sujet relatif au phénomène de la déforestation en Amazonie. Pour ce collaborateur de Jair Bolsonaro, le Brésil pourrait en arriver à une rupture avec la France si elle continuait à critiquer sa politique face à la déforestation en Amazonie.

"On ira voir ailleurs"

« Vous avez intérêt à bien nous traiter, sinon on va vous envoyer vous faire foutre », a lancé l’officiel brésilien à la faveur d'un congrès de chefs d'entreprise du secteur de la restauration. Il n’a pas manqué de se prononcer sur l’opposition du président français Emmanuel Macron à la ratification de l’accord commercial entre l’Union Européenne et le Mercosur. «Ou la France nous ouvre son marché, à nous et au Mercosur, ou elle deviendra insignifiante pour nous et on ira voir ailleurs », a lancé le ministre qui s’était déjà illustré en 2019 par ses propos contre la première dame française en la qualifiant de « vraiment moche ».

La problématique de l'Amazonie

Rappelons que depuis quelques années, la politique du président brésilien Jair Bolsonaro est vivement critiquée par les Ong. Il y a quelques semaines, le phénomène de la déforestation en Amazonie est resté proche du niveau record. Selon les chiffres publiés par le programme de surveillance DETER de l'agence spatiale nationale 1476 kilomètres carrés de couverture forestière sont détruites.