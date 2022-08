La Russie est toujours sous le coup de sanctions occidentales après que le pays a lancé une offensive en Ukraine. En effet, depuis son démarrage il y a plus de 5 mois, les combats se poursuivent sur le terrain et le bilan des victimes s'alourdit. Pour manifester leur mécontentement, les occidentaux ont infligé de lourdes sanctions contre le pays. Parmi les sanctions, figure une mesure restrictive qui empêche la Russie d'acheter du dollar et de l'euro. Dans ce contexte la Russie envisage d'acheter d'autres devises comme le Yuan chinois, la Livre turque ou encore le roupie de l'Inde.

Sous sanctions occidentales depuis plusieurs mois à cause de l'offensive qu'elle a lancée en Ukraine, la Russie envisage d'ajouter plusieurs devises dans son fonds de richesse. Il s'agit du Yuan chinois, de la Livre turque et du Roupie indien. L'information a été annoncé par le média américain Bloomberg qui parle d'un rapport de la Banque Centrale du pays de Vladimir Poutine.

En effet dans la journée d'hier vendredi 12 Août 2022, la banque centrale a dévoilé l'ajout de devises dans un rapport sur les perspectives politiques pour les trois prochaines années. C'est la première fois que la banque centrale évoque cette possibilité. Il faut dire que depuis que l'offensive a été lancée en Ukraine, la Russie n'a plus le droit d'acheter du dollar ou en de l'euro. Cela fait partie des mesures infligées contre le pays de Poutine.