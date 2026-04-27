Guerre en Ukraine : Kiev dépasse le drone FPV et promet une « surprise » à la Russie

Kyrylo Boudanov, chef de l’administration présidentielle ukrainienne et ancien directeur du renseignement militaire, a annoncé le 23 avril au Kiev Security Forum que l’Ukraine franchit un nouveau cap technologique dans la guerre contre la Russie. Selon lui, le drone FPV — pilier offensif ukrainien depuis 2022 — a atteint son plafond d’efficacité, et Kiev prépare désormais une génération d’armes autonomes intégrant l’intelligence artificielle.

« Augmenter le nombre de drones ne change plus fondamentalement le champ de bataille », a déclaré Boudanov, précisant que l’Ukraine disposait déjà de développements en ce sens, lesquels constitueraient « très bientôt une surprise pour l’ennemi ».

Un plafond technologique reconnu des deux côtés

Boudanov estime que la Russie comme l’Ukraine ont toutes deux épuisé le potentiel des technologies de contrôle actuelles. Produire davantage de drones FPV reste possible, mais ne suffit plus à modifier l’équilibre des forces sur le front. Cette limite tient notamment à la généralisation des systèmes de brouillage électronique russes : le Royal United Services Institute (RUSI), centre de recherche britannique, estimait début 2025 que 60 à 80 % des drones FPV ukrainiens déployés n’atteignaient pas leurs cibles en raison des contre-mesures adverses.

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La transition vers l’autonomie répond directement à ce défi. Les systèmes visés devront être capables d’identifier des cibles, d’ajuster leur trajectoire et de manœuvrer sans supervision permanente d’un opérateur humain — rendant le brouillage des liaisons de contrôle largement inopérant.

Des prototypes déjà testés au combat

Des drones à guidage autonome sont déjà engagés sur le front ukrainien. Selon Le Grand Continent, qui cite des données opérationnelles, les drones Bumblebee — développés dans le cadre d’un projet confidentiel associé à l’ancien PDG de Google Eric Schmidt — ont été testés en conditions réelles dans le secteur de Koupiansk, démontrant leur capacité à verrouiller et frapper une cible de façon indépendante. Le 1er Corps de la Garde nationale ukrainienne a utilisé des drones d’attaque Hornet dotés de modules IA pour frapper des infrastructures logistiques russes dans la région de Donetsk occupée.

Ces développements ont bénéficié du soutien du cluster Brave1, dispositif ukrainien de financement de l’innovation de défense, qui avait alloué environ 3,8 millions de dollars à des projets de drones au moment des déclarations de Boudanov.

L’Ukraine doit préciser dans les prochaines semaines les contours de sa stratégie d’armement autonome dans le cadre du forum de sécurité de Kiev, dont les travaux se poursuivent jusqu’à fin avril 2026.